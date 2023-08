Grave schianto: quattro feriti, un 13enne in ospedale in codice rosso

Grande paura a Osnago, comune del Lecchese alle porte della provincia di Monza e Brianza. Intorno alle 19 di domenica 20 agosto c’è stato un grave incidente stradale: 4 le persone rimaste coinvolte, tra cui un ragazzino di 13 anni. Il violento schianto tra due auto è avvenuto lungo la strada provinciale (ex statale) 342 dir, nei pressi della rotatoria della Decathlon. Quattro le persone rimaste coinvolte nello scontro. Come riferiscono i colleghi di LeccoToday sono rimasti feriti, oltre al 13enne, un uomo di 57 anni, una donna di 51 anni e di altre due persone di 59 e 26 anni.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: sul posto 4 ambulanze e l’automedica in codice rosso, i carabinieri di Merate e i vigili del fuoco.

Una delle persone ferite (dalla prime informazioni raccolte si tratterebbe proprio del 13enne) è stata trasferita all’ospedale di Lecco in codice rosso. Le altre persone che viaggiavano a bordo delle due automobili sono state trasferite in pronto soccorso in codice giallo e verde negli ospedali Lecco, Vimercate e Merate. Ancora al vaglio dei carabinieri l'esatta dinamica dell'accaduto.