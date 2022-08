Incidente sul cavalcavia: una ragazzina e una bimba ferite

Una ragazza di 15 anni e una bambina di 8 anni sono rimaste ferite. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 18 agosto, a Monza, sul ponte di via Marconi.

Secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia locale monzese intervenuta sul posto l'auto sulla quale viaggiavano le due minorenni (una Fiat 500L), per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è finita contro il guardrail. Sull'auto c'erano sette persone. La parte anteriore del veicolo, sempre secondo le informazioni fornite dalla polizia locale, avrebbe riportato ingenti danni.

Sono stati subito allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanze in codice giallo. Le due minori sono stati trasportate al San Gerardo per ulteriori accertamenti ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione.