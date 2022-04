Schianto auto scooter: gravissima una postina

Grave incidente stradale alle porte della Brianza. Questa mattina, 28 aprile, una giovane postina è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Mariano Comense. Erano circa le 11.20 quando la ragazza, 29 anni, alla guida dello scooter, si è scontrata con un'auto in via Carlo Mauri.

Come riferiscono i colleghi di QuiComo sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati l'elisoccorso, l'automedica e l'ambulanza in codice rosso. La ragazza è stata stabilizzata e poi trasferita, sempre in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime.

Saranno gli agenti della polizia locale di Mariano Comense intervenuti sul posto a ricostruire la dinamica dell'accaduto.