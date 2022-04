Schianto auto-motocicletta: il postino finisce in ospedale

Scontro auto-motocicletta in via Borgazzi. Ad avere la peggio il motociclista, un postino che in quel momento stava consegnando la corrispondenza. L'incidente è accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 8 aprile, a Monza. Erano da poco passate le 11.30 quando sono stati allertati i soccorsi.

Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata l'ambulanza in codice rosso. Ad avere la peggio il postino, un 35enne. Il portalettere è stato stabilizzato e poi trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Dalle prime informazioni fornite dagli agenti della polizia locale intervenuta sul posto le condizioni dell'uomo non destano preoccupazioni.

A ricostruire la dinamica dell'incidente saranno i vigili di Monza.