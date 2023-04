Schianto lungo la provinciale: traffico in tilt e due uomini trasferiti in ospedale

Traffico in tilt lungo la Sp2 per un gravissimo incidente stradale avvenuto al confine tra i comuni di Trezzo sull’Adda, Cornate e Busnago. Dalle informazioni raccolte da MonzaToday l’incidente è avvenuto alle 7.45 di mercoledì 26 aprile.

Lo schianto tra due auto. Una delle due è finita nel campo adiacente alla carreggiata. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto gli agenti della polizia locale di Trezzo sull'Adda che sono stati impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente, e i colleghi di Busnago che sono stati impegnati nella viabilità. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche carabinieri e i vigili del fuoco. Uno dei feriti, infatti, era rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto anche i soccorritori. Due i feriti: un uomo di 50 anni trasferito all’ospedale di Vimercate e un ragazzo di 24 anni trasferito all’ospedale di Merate. Entrambi in codice giallo. Il traffico, in direzione Trezzo, è rimasto paralizzato per diverse ore.