Schianto lungo la Sp6: finisce con l'auto contro il guardrail, 45enne trasferito in ospedale

Grande paura lungo la Sp6: un uomo di 45 anni rimane coinvolto in un incidente stradale e viene trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Lo schianto è avvenuto a Monza intorno alle 18 di lunedì 21 agosto quando, per motivi ancora al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuta sul posto, l'automobilista è finito contro il guardrail. Sono stati subito allertati i soccorsi. Sul posto i soccorritori inviati dal 118 in codice giallo, la polizia locale di Monza e i vigili del fuoco. I pompieri sono stati impegnati a soccorrere la persona coinvolta nell’incidente. Per il ripristino delle condizioni di sicurezza è stata inviata l'autopompa del comando di Monza con, al seguito, il carro fiamma allestito appositamente per incidenti stradali inviato dal distaccamento volontario di Lissone. L'uomo è stato stabilizzato e trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza. Agli agenti della polizia locale spetterà ricostruire la dinamica dell'accaduto.