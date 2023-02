Schianto nella notte tra due auto

Incidente poco dopo la mezzannote di oggi, domenica 26 febbraio, a Lentate sul Seveso. Due le auto coinvolte, tre i feriti (due uomini di 41 e di 58 anni, e una ragazza di 22 anni).

Lo schianto è avvenuto in via Vittorio Alfieri. Sono stati subito allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanze e l’automedica in codice giallo.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza e a quello di Desio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e i vigili del fuoco.