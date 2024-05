Incidente stradale nella notte: 23enne grave in ospedale

Grave incidente stradale stanotte a Nova Milanese. Un ragazzo di 23 anni è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Il terribile schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte di sabato 18 maggio a Nova Milanese in via Majorana. È scattata immediatamente la macchina dei soccorsi: dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate l’ambulanza e l’automedica in codice rosso. Le condizioni del 23enne sono apparse fin da subito molto gravi e il ragazzo è stato trasportato, sempre in codice rosso, all’ospedale San Gerardo di Monza. I carabinieri, accorsi sul posto, sono impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.