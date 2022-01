Schianto sulla Statale 36: muore una ragazza di 24 anni

Troppo gravi le ferite che aveva riportato nell'incidente. Per la giovane, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. E' morta all'ospedale di Lecco dove sabato 22 gennaio era stata trasferita in codice rosso.

La vittima è una ragazza di 24 anni che sabato pomeriggio è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale. Come riportano i colleghi di LeccoToday lo schianto è avvenuto nelle prime ore della mattinata di sabato. Erano circa le 8.30 quando poco prima dell'uscita per Costa Masnaga, in direzione sud, due auto si sono scontrate al km 36+600. Nell'impatto è rimasta ferita la 24enne. Sul posto è stato inviato il personale sanitario della Croce Bianca, un'automedica, i pompieri, gli agenti della Polizia Stradale di Milano e i tecnici di Anas.

La giovane è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco, ma il giorno dopo purtroppo è morta.