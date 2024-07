Incidente a catena in tangenziale: coda di 3 km e traffico in tilt

È di un paio di feriti il bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di martedì lungo la Tangenziale Nord (A52) di Milano. Nello schianto, un classico tamponamento a catena, sarebbero rimaste coinvolte diverse auto ma per fortuna senza gravi conseguenze per nessuno dei presenti.

Come riferisce MIlanoToday i primi ad arrivare sul posto, nel tratto tra Sesto Sud e Sesto San Giovanni, sono i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), con due ambulanze. Stando a quanto riferito, le persone coinvolte sarebbero cinque ma solo due di loro, due donne di 42 e 67 anni, hanno avuto bisogno di cure da parte del personale sanitario. Non sono gravi.

Sulla Tangenziale Nord - l'incidente stradale è avvenuto in direzione A8-A50 Rho - sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per fare i rilievi e gli operatori di Tangenziali. Il traffico è bloccato: Serravalle Milano, l'ente gestore, segnala 3 km di coda per colpa dello scontro.