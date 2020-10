Schianto in Tangenziale Nord: si ribalta un furgone, arriva anche l'elicottero del 118

Incidente stradale nella mattinata di sabato 10 ottobre nell'hinterland di Milano lungo la Tangenziale Nord. Un furgone si è ribaltato. L'arteria è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti dalla sede stradale.

E' successo intorno a mezzogiorno meno un quarto in direzione est, all'altezza dell'uscita Lecco-Monza-Villa Reale. La dinamica è allo studio della polizia stradale, arrivata sul posto con pattuglie da Arcore e Milano. Da una prima ricostruzione, sembra che il conducente del furgone abbia perso il controllo; il mezzo si è ribaltato e ha colpito una Smart che stava sopraggiungendo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I coinvolti sono due uomini di 45 e 53 anni. Sul posto per i soccorsi i vigili del fuoco di Milano, un'ambulanza della Croce Rossa di Cinisello Balsamo e un elicottero del 118. Ma i due uomini non hanno avuto in realtà bisogno di essere trasportati al pronto soccorso: le loro condizioni erano buone.