Incidente in tangenziale: 6 feriti e traffico in tilt

Lo schianto, poi l’auto che si ribalta. Grave incidente nel pomeriggio di lunedì 15 luglio sulla A52 Tangenziale Nord di Milano. Nello scontro sono rimaste ferite sei persone, di cui tre minorenni, tutti soccorsi in codice giallo.

L’incidente - come riferiscono i colleghi di MilanoToday - è avvenuto intorno alle 16 nel tratto tra Nova Milanese e Cinisello Balsamo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con tre ambulanze e un’auto medica, oltre che i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

Attualmente sul tratto di tangenziale il traffico è in tilt con circa 3 chilometri di code. I mezzi occupano la corsia di marcia per cui si procede sulla corsia di sorpasso.