Incidente ad Usmate: amputata la gamba al motociclista 29enne

Era giunto in ospedale in codice rosso con la gamba tranciata dal ginocchio in giù. Portato immediatamente in sala operatoria i chirurghi dell'ospedale San Gerardo non hanno potuto salvargliela.

Ha perso la gamba sinistra il giovane coinvolto nell'incidente avvenuto ieri sera ad Usmate Velate. Un tragico incidente nel quale sono rimasti coinvolti due ragazzi: un 29enne residente a Monza poi trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo, e un 20enne che ha riportato ferite meno serie ed è stato trasferito in codice verde sempre nel nosocomio monzese. Dall'ospedale di via Pergolesi riferiscono che il 29enne è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Era già arrivato con la gamba sinistra amputata dal ginocchio in giù.

Sulla dinamica dell'incidente, avvenuto in via per Velasca, stanno indagando i carabinieri. Spetterà ai militari dell'Arma ricostruire quanto accaduto. Dalle prime informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday lo schianto sarebbe avvenuto tra il 29enne a bordo della sua motocicletta per le consegne a domicilio, e l'auto guidata dal 20enne.