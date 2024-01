Incidente in Valassina coinvolto un mezzo pesante: atterra l'elisoccorso, traffico in tilt

Schianto in Valassina e traffico in tilt: atterra anche l’elisoccorso. Grave incidente stradale quello avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 gennaio lungo la Ss36 Strada statale di Como e dello Spluga, in direzione Milano. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 nel tratto Verano Sud-Carate Brianza ed è stata chiusa la Statale verso sud.

Dalle prime informazioni diffuse da Areu nell’incidente è coinvolto un mezzo pesante. Cinque le persone rimaste ferite: al momento si sa solo che tra i feriti c’è una bambina di 7 anni, un uomo di 40 anni, una donna di 41 anni e altre due persone di cui al momento non è stata ancora fornita l'età. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dal 118 sono state inviate ambulanze e automedica. Sul luogo dell’incidente ci sono anche i vigili del fuoco e la Polstrada di Milano.

Notizia in aggiornamento.