Schianto in Valassina: due persone in ospedale

Grande paura poco dopo le 15 di oggi, sabato 26 novembre, in Valassina per un incidente che si è verificato in direzione Nord, all'uscita Giussano-Erba.

Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti il conducente ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un muretto. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: due le persone coinvolte un uomo di 70 anni e una donna di 63 anni. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati i soccorsi in codice rosso: due ambulanze e l'automedica. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polstrada.

Fortunatamente le condizioni delle due persone coinvolte nell’incidente erano meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Il codice è stato così declassato da rosso a giallo. I due feriti sono stati trasferiti uno all'ospedale San Gerardo e l'altro al Cto. Saranno gli agenti della polizia stradale a ricostruire la dinamica dell'accaduto.