Finisce fuori strada: ferite 4 persone

Incidente a Monza in viale Stucchi nella notte tra mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre. L'automobilista - per motivi ancora al vaglio degli inquirenti - avrebbe perso il controllo del mezzo ed è finito contro un ostacolo.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanze in codice giallo. Quattro le persone coinvolte: due ragazze di 19 e 23 anni, e due ragazzi di 20 e 21 anni. Fortunatamente non hanno riportato gravi ferite e il codice è stato declassato da giallo a verde. I giovani sono poi stati trasferiti all'ospedale San Gerardo di Monza e all'ospedale di Desio per i controlli del caso.

Sul posto è intervenuta anche la pattuglia della polizia locale di Monza impegnata nei rilievi e nella ricostruzione dell'accaduto.