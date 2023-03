Grave incidente con un camion sulla A4: autostrada chiusa

Quattro persone sono rimaste coinvolte in un grave incidente lungo l'Autostrada A4, tra la Barriera Milano Est e l'uscita per la Tangenziale Est (A52). Lo schianto - come riferiscono i colleghi di MilanoToday - è avvenuto 15 minuti prima delle 14 di giovedì. Due i mezzi coinvolti: un grosso camion e un'auto. Chiuso il tratto d'autostrada, tra Sesto San Giovanni e il raccordo per la tangenziale, ha comunicato Autostrade per l'Italia.

Dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) hanno inviato sul posto, all'altezza di Agrate, tre ambulanze e l'elisoccorso. Il codice d'uscita è rosso, perché una delle persone ferite sarebbe grave. Presenti anche i vigili del fuoco de comando provinciale di Monza e la polizia stradale di Novate. Il traffico sull'A4 è rimasto bloccato in direzione Venezia ma si registrano rallentamenti anche nell'altro senso di marcia, verso Torino.

Chiuso un tratto dell'Autostrada A4

Sull'episodio la società che gestisce l'autostrada ha informato che "sulla A4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e Raccordo per la Tangenziale est, direzione Brescia, è chiuso il tratto a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 143 nel quale sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si segnalano 3 km di coda".

E poi i consigli con le strade alternative per gli automobilisti interessati. "A chi è diretto verso Brescia - scrivono - dopo l'uscita obbligatoria a Sesto San Giovanni proseguire sulla A52 Tangenziale Nord poi tangenziale direzione Venezia, uscire a Sant'Alessandro e seguire le indicazioni per Agrate dove è possibile rientrare in A4 verso Brescia/Venezia invece per chi viene da Torino e da Varese prendere la A50 Tangenziale Ovest proseguire su A51 Tangenziale Est verso Venezia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e i soccorsi sanitari e meccanici".

Incidente mortale sull'A1

Nella mattinata di giovedì una persona era morta in un altro grave incidente in autostrada, sull'A1, nel tratto tra Basso Lodigiano e Lodi (in direzione del capoluogo lombardo). Poco prima delle 9.30. Secondo quanto ricostruito un furgone, guidato da un uomo di 58 anni, ha tamponato un tir che lo precedeva. L'impatto è stato devastante, tanto che la cabina del furgone è andata distrutta. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente. Illeso, invece, il camionista alla guida dell'altro mezzo pesante