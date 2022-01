Schianto sulle strade lombarde: morti 5 ragazzi

Un impatto devastante, che non ha lasciato scampo a cinque giovani. Tragedia nella notte lungo le strade della provincia di Brescia: la Polo Volkswagen sulla quale viaggiavano cinque giovani valsabbini si è schiantata frontalmente con un autobus. L'auto è andata completamente distrutta nel frontale, i giovani sono morti sul colpo.

Come riferisce BresciaToday.it l'incidente è accaduto lungo la Ss 45bis, nel territorio comunale di Rezzato, poco dopo le 22.30. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto che constatare il decesso dei cinque amici che viaggiavano in direzione della città. Viaggiava verso il lago di Garda invece l'autobus, sul quale non c'era alcun passeggero. Il conducente del mezzo è rimasto solo lievemente ferito, ed è stato portato in ospedale in Poliambulanza per le cure del caso. A quanto pare, non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto con la Polo.

Le vittime sono tutte giovanissime: Dennis Guerra, classe 2002, di Sabbio Chiese; El Harram Imad, classe 2002, di Preseglie; Natiq Imad, classe 2002, di Pertica Bassa; Natiq Salà, classe 2000, di Vestone; Irene Sala, classe 2004.

Dei rilievi se ne sono occupati gli agenti della Polizia stradale di Brescia; sul posto c'erano anche Carabinieri, Vigili del Fuoco di Brescia e Polizia locale di Rezzato, che ha chiuso il tratto di strada per la rimozione dei veicoli.