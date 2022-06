Schianto tra due moto: arriva l'elisoccorso, 3 ragazzi in ospedale

Gravissimo incidente stradale a Vimercate: coinvolte due moto, 3 i centauri rimasti feriti. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 4 giugno a Vimercate, in via Galbussera, all'incrocio del ristorante "Il Moriano".

L'impatto poco prima delle 16: quattro le persone rimaste coinvolte (due ragazzi di 16 anni, uno di 17 anni, e una quarta persona di cui non è stata fornita l'età)

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato i mezzi in codice rosso (quattro ambulanze e un'automedica), oltre all'elisoccorso. Le condizioni dei tre giovani sono apparse fin da subito molto serie. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Vimercate. A loro spetterà ricostruire la dinamica dell'incidente.

Dal 118 riferiscono che il 17enne è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza: è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. I due 16enni sono stati invece trasportati in codice giallo uno al San Raffaele di Milano e l'altro al San Gerardo. La quarta persona è ancora in fase di valutazione.

Notizia aggiornata alle 17.23