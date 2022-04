Incidente sulla A4: sette persone coinvolte e code

Incidente sull'Autostrada A4: diverse vetture coinvolte e il traffico che via via sta rallentando. L'incidente è accaduto oggi, domenica di Pasqua, poco dopo le 18.

Come riferisce il sito di Autostrade lungo la A4, in direzione Torino, al km 154 nel tratto tra Cavenago/Cambiago-Trezzo c'è stato un incidente. Dalle prime informazione sembra che nello scontro siano coinvolti diversi veicoli e pare 7 persone. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato le ambulanze in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Al momento i soccorritori sono al lavoro, mentre si sta formando la coda a causa dei curiosi che rallentano per vedere che cosa è successo.

Notizia in aggiornamento