Scontro auto scooter: fattorino delle consegne a domicilio finisce in ospedale

Il turno di consegne si è concluso in ospedale: scontro tra un'automobile e uno scooter, il fattorino delle consegne a domicilio è caduto rovinosamente a terra ed è stato trasportato al San Gerardo.

Incidente nella serata di sabato 30 ottobre a Seregno. Erano circa le 22.15 quando in via Verdi, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, c'è stato uno scontro tra un'atomobile e un motorino. Il centauro, un 30enne impegnato nelle consegne a domicilio ha avuto la peggio.

Le sue condizioni inizialmente sono apparse serie. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato l'automedica e l'ambulanza in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri.

Fortunatamente, però, il giovane non ha riportato ferite gravi, il codice è stato declassato da rosso a verde. Il 30enne è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza.