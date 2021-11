Scontro auto monopattino: 25enne finisce in ospedale

La caduta dal monopattino gli è costata, oltre al grande spavento, 15 giorni di prognosi.

Incidente, per fortuna senza esiti gravi, quello avvenuto nella giornata di mercoledì 17 novembre a Brugherio. Erano circa le 13 quando all'incrocio tra via San Cristoforo e via Occhiate c'è stato l'impatto violento tra un'automobile e un monopattino.

Alla guida della vettura, una Citroen C3, un uomo di 50 anni di Brugherio. Ad avere la peggio il giovane che guidava il monopattino, un ragazzo di 25 anni di Monza.

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza aveva inviato i soccorsi in codice giallo. Il giovane, sempre in codice giallo, era stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza. Dopo tutti gli accertamenti del caso il 25enne è stato dimesso con 15 giorni di prognosi.

Sul posto sono interventi gli agenti della polizia locale di Brugherio, ai quali spetterà la ricostruzione della dinamica dell'incidente.