Scontro tra auto e moto: due uomini sono gravi al San Gerardo

Schianto tra auto e moto con intervento d'urgenza dei soccorsi in codice rosso.

Si trovano ricoverati all'ospedale San Gerardo i due uomini rimasti coinvolti nell'incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 28 giugno lungo la Strada provinciale 51, in via per Lecco. Stando alle prime informazioni a disposizione, si sarebbe trattato di un frontale tra una Mercedes e una due route, e ad avere la peggio sarebbero stati appunto i due uomini che viaggiavano in sella alla moto. Così come riferisce LeccoToday.

Una volta scattato l'allame, la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto due ambulanze e un elicottero decollato da Bergamo. I due motociclisti sbalzati a terra dopo l'impatto sono stati soccorsi e trasportati sempre in codice rosso al San Gerardo. Le loro condizioni sarebbero dunque gravi.

Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Lecco e della polizia locale di Oggiono, ai cui agenti toccherà ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.