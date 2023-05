Scontro auto moto: ferito un 16enne

Grande paura per l’incidente avvenuto intorno alle 14.30 di giovedì 4 maggio a Seregno. Uno scontro tra un’auto e una moto che ha fatto finire sull’asfalto il centauro, un ragazzo di 16 anni. Da quanto riferiscono gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto l’incidente è avvenuto in via Cantù. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi.

Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sono state inviate in codice rosso un’ambulanza e un’automedica. Giunti sul posto i soccorritori sono intervenuti, ma fortunatamente le condizioni del ragazzino sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e il codice è stato declassato da rosso a giallo. Sull’esatta dinamica dell’incidente stanno lavorando gli agenti della polizia locale.