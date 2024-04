Scontro tra più auto in Tangenziale, 13 feriti: due giovani gravissimi

Terribile incidente sulla Tangenziale Ovest nella prima mattinata di domenica 28 aprile. Lo scontro, che ha visto coinvolte 13 persone e diverse auto, è avvenuto all’altezza dell’imbocco per la A4 verso Torino, poco dopo Pero. Attualmente sul tratto di strada non è possibile proseguire, la Polstrada ha disposto la chiusura. Traffico in tilt.

L’incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 7. Sul posto sono intervenute sei ambulanze e due atuo mediche inviate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza con codice rosso. Tredici le persone coinvolte, due molto gravi. Un giovane di 24 anni è stato trasportato in codice rosso e in condizioni disperate all'ospedale San Carlo di Milano. Una seconda vittima, di 22 anni, è stata portata con urgenza al Niguarda.

Gli altri feriti, in condizioni meno gravi, sono stati trasportati nei diversi nosocomi milanesi con traumi vari e in codice giallo o verde. Oltre alla forze dell’ordine, sono giunti sul luogo anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vetture e dei passeggeri. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.