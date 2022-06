Scontro tra ciclisti: atterra l'elisoccorso

Un involontario contatto tra le due biciclette e poi i due ciclisti caduti rovinosamente a terra. Ma per fortuna senza gravi conseguenze.

Paura nella serata di ieri, mercoledì 29 giugno, per due ciclisti - una donna e un uomo entrambi 51enni - che percorrevano insieme le strade della Brianza. L'incidente a Besana Brianza, poco prima delle 19, in via Rivabella lungo la Sp 112. La caduta a terra e l'allerta dei soccorsi.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato in codice giallo l'automedica, l'ambulanza e l'elisoccorso. Secondo le informazioni fornite da Areu ad avere la peggio è stata la donna che è stata trasferita in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Mentre l'altro ciclista ha riportato ferite meno serie ed è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Desio.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale di Besana Brianza. Spetterà agli inquirenti ricostruire la dinamica dell'incidente.