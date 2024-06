Scontro frontale sulla Novedratese, caos traffico e due feriti

Terribile scontro frontale tra due auto nel pomeriggio di oggi domenica 23 giugno alle ore 14.40 circa sulla Novedratese (Sp32) nel territorio di Carugo- Giussano. Sul posto i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica e i vigili del fuoco. Due le persone ferite un ragazzo di 22 anni e una persona di 78. Entrambi hanno riportato ferite gravi ma non tali da metterli in pericolo di vita e sono stati trasportati all'ospedale in codice giallo. Presenti anche i carabinieri di Cantù per stabilire la dinamica dei fatti. In aggiornamento.