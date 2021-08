Incidente a Lissone: coinvolte cinque persone

Grande paura a Lissone: scontro tra automobile e furgoncino, cinque persone coinvolte. Si tratta di due ventenni e di tre uomini.

L'incidente è avvenuto giovedì 5 agosto alle 23.20 in via Statuto, angolo via Solferino. Due mezzi sono finiti contro al muro. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi.

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato le ambulanze in codice giallo. Giunti sul posto i soccorritori hanno effettuato i primi interventi, poi il trasporto di due feriti in ospedale. Entrambi trasferiti in codice verde, uno al San Gerardo di Monza e uno all'ospedale di Desio.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Desio e gli agenti della polizia locale di Lissone. A loro spetterà la ricostruzione della dinamica dell'incidente.