Incidente vicino al Parco, coinvolta una gazzella dei carabinieri

Incidente a Vedano in viale Cesare Battista: coinvolta una gazzella dei carabinieri. Lo schianto è avvenuto stamattina, lunedì 31 gennaio, intorno alle 9.45. Lo scontro tra due auto, tra cui gazzella del Radiomobile della Compagnia di Monza.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato le ambulanze in codice giallo. Tre le persone coinvolte: i due militari e il conducente dell'altra vettura. I due militari sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale di Desio, mentre l'altro ferito in codice verde al vicino ospedale San Gerardo di Monza.

Dalle prime informazioni fornite dal'Arma i due carabinieri sono coscienti, ma hanno difficoltà a camminare. Sul luogo dell'incidente è giunta anche la pattuglia della polizia locale di Vedano al Lambro. Spetterà a loro la ricostruzione della dinamica dell'incidente.