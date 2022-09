Incidente tra tir a Monza: traffico in tilt

Scontro tra due tir a Monza in viale delle Industrie. Il traffico è paralizzato e ci sono code fin da Sesto San Giovanni. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 2 settembre lungo la grande arteria stradale che da Sesto San Giovanni conduce al cimitero di Monza. Dalle prime informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday lo scontro è avvenuto nel tratto che va da via Buonarroti a via Salvadori, poco prima della rotonda di Sant'Albino.

Due camion, uno con la cisterna, si sono scontrati. Sono stati allertati subito i soccorsi. Da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) è stata inviata un'ambulanza in codice verde.

Se per fortuna non si registrano gravi feriti i problemi riguardano soprattutto il traffico. Quel tratto di strada è bloccato, con auto in coda fin da Sesto San Giovanni.