Papà eroe a Seregno: si fa investire da un'auto per salvare il figlio di 6 anni

Ha protetto suo figlio da un'auto che lo stava per travolgere. E lo ha salvato. È successo nel pomeriggio di domenica 30 agosto in via Wagner a Seregno, in Brianza.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 18. Padre e figlio — 44 e 6 anni — stavano attraversando via Wagner all'altezza del civico 139 quando un'auto guidata da una donna di 61 anni è piombata su di loro. Il 44enne ha fatto da scudo: ha avvolto il bimbo impedendo all'auto di travolgerlo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inizialmente le condizioni dei tre sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto tre ambulanze e l'elisoccorso. Fortunatamente non è successo nulla di grave: i tre feriti sono stati trasportati in codice verde e giallo negli ospedali di Niguarda e Desio. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che gli agenti della polizia locale di Seregno.