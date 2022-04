Incidente in Brianza: 65enne gravissimo

Gravissimo incidente a Seregno: un uomo trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 di oggi, lunedì 4 aprile, in via Macallè. Sulla dinamica, ancora tutta da ricostruire, stanno indagando gli agenti della polizia locale di Seregno.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza è stata inviata l'ambulanza in codice rosso e l'elisoccorso. Le condizioni del ferito, un uomo di 65 anni, sono apparse fin da subito gravissime. L'uomo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza con il supporto dell'équipe dell'elisoccorso.

Dalle prime informazioni che MonzaToday ha raccolto da Areu l'uomo sarebbe in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento