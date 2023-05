Morta la 17enne rimasta coinvolta in un incidente in motorino

Fin da subito le sue condizioni sono apparse disperate. Il trasferimento in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dopo quel tragico incidente in motorino a Seregno in via Alberto da Giussano. Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. È morta la ragazzina di 17 anni di Cantù che nella notte tra venerdì e sabato era rimasta coinvolta in un drammatico schianto sulla cui dinamica stanno ancora indagando i carabinieri.

Secondo quanto emerso la ragazzina viaggiava in sella a uno scooter insieme a un giovane di 16 anni. Per cause in corso di accertamento la giovane è rovinata al suolo, battendo la testa e perdendo così conoscenza. Alle quattro e mezza della notte erano intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La ragazzina è stata trasferita in gravi condizioni, in coma, nell'ospedale milanese dove purtroppo dopo alcune ore è morta. Illeso invece il 16enne.

Il luogo dello schianto