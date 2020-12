Gravissimo incidente a Seregno, uomo investito da un furgoncino: morto 48enne

Incidente dalle conseguenze drammatiche a Seregno nel pomeriggio di lunedì 14 dicembre. Un uomo di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgoncino in via Magenta. La chiamata alle centrale operativa dell'Azienda Emergenza e Urgenza è scattata intorno alle 15 e sul posto insieme a un'ambulanza del 118 e un'automedica sono giunti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale del comando cittadino agli ordini del comandante Maurizio Zorzetto.

Al momento dell'intervento le condizioni della vittima, un cittadino di origine marocchina senza fissa dimora, erano già gravissime: trasferito all'ospedale di Desio in codice rosso, è morto poco dopo. Restano però ancora da chiarire le circostanze dell'investimento e la causa del decesso che potrebbe non essere legata unicamente all'investimento. A chiarire che cosa sia successo in via Magenta, all'altezza del civico 24, lunedì pomeriggio saranno le indagini della polizia locale che ha effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti.

Fondamentale la testimonianza di un uomo che avrebbe riferito di aver visto l'uomo camminare nel tratto, all'altezza dell'ingresso di una corte, barcollando visibilmente e poi accasciarsi a terra forse per un malore. Poco dopo poi la vittima sarebbe rimasta a terra sotto il veicolo. Al volante del furgoncino, un Renault Kangaroo impegnato in una manovra di svolta all'altezza del passo carraio, c'era una signora di 42 anni residente in città. La conducente avrebbe riferito agli agenti di non aver visto il pedone. Indagini in corso.