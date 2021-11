Incidente in moto all'incrocio, morto ragazzo di 25 anni a Seregno

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 25 anni che mercoledì, nel tardo pomeriggio, è rimasto coinvolto in un tragico incidente a Seregno. Il giovane centauro è deceduto all'ospedale Niguarda di Milano dove era stato trasferito in coma, a sirene spiegate, lo scorso 16 novembre da un'ambulanza.

L'incidente e i soccorsi

Lo schianto - che aveva coinvolto la moto del ragazzo e un autocarro - era avvenuto pochi minuti prima delle 17 lungo viale Edison, all'altezza dell'incrocio con via Meucci. Ad avere la peggio nell'impatto era stato il motociclista, un giovane di 25 anni. Il ragazzo è finito a terra, sull'asfalto ed è stato soccorso in condizioni molto gravi. Sul posto si sono precipitate una ambulanza e un'automedica in codice rosso inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza: al momento dell'intervento il personale sanitario ha stabilizzato il giovane che è stato intubato e trasferito in coma all'ospedale Niguarda di Milano a sirene spiegate. Il sinistro è stato rilevato dagli agenti della polizia locale che hanno effettuato gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dello schianto.

Al momento non sono state accertate responsabilità per il conducente dell'autocarro che - secondo quanto accertato dagli agenti - non sarebbe riuscito a frenare in tempo per evitare l'impatto con la moto che avrebbe saltato uno stop nonostante la velocità moderata e rispettosa dei limiti previsti.

Dalle prime indagini è emerso infatti che il centauro avrebbe proseguito dritto nonostante l'obbligo di svolta a destra imposto dalla segnaletica stradale. Poi lo schianto con il furgone. "Accertamenti sono ancora in corso per verificare l'eventuale assunzione di alcolici da parte del motociclista" spiegano dal comando di Seregno.