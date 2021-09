Motociclista finisce a terra dopo un sorpasso, soccorsi a Seregno

Un ragazzo di ventotto anni è stato soccorso e accompagnato in ospedale in codice giallo mercoledì mattina, a Seregno. Il centauro è finito a terra, sull'asfalto, in via Alla Porada, dopo aver perso il controllo del mezzo in seguito a un sorpasso. Forse a causa dell'asfalto reso scivoloso dal recente temporale, avrebbe sbandato e terminato poi la corsa contro un palo.

Nessun altro veicolo risulta coinvolto nel sinistro. La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita poco dopo le 7.30 e sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso insieme agli agenti della polizia locale di Seregno. Il giovane - che era cosciente al momento dell'intervento e in buone condizioni - è stato soccorso e trasferito in ospedale al San Gerardo di Monza in codice giallo. Accertamenti in corso.