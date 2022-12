Seregno, incidente tra moto e auto: 42enne sbalzato sull'asfalto

Grave incidente nella tarda mattinata di venerdì 2 dicembre a Seregno. Un uomo di 42 anni è stato trasferito in codice rosso, d'urgenza, all'ospedale San Gerardo di Monza dopo uno schianto contro un'auto. La chiamata di richiesta di soccorso all'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è arrivata alle 12.12 e lungo la Sp135, all'altezza di via Montello, sono giunte un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme alla polizia locale del comando cittadino.

A scontrarsi sono state un'auto e una moto e nell'impatto il motociclista, 42 anni, ha riportato gravi ferite. Secondo quanto al momento ricostruito la dueruote, per cause in corso di accertamento, sarebbe finita contro la vettura e nell'impatto il centauro sarebbe stato sbalzato a cinque metri di distanza sull'asfalto riportando gravi lesioni. Il personale sanitario intervenuto sul posto ha riscontrato un trauma cranico e un trauma al torace e il trasferimento all'ospedale San Gerardo di Monza è avvenuto in codice rosso.