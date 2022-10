Incidente a Seregno, auto investe una donna e scappa

Incidente stradale nella serata di lunedì 10 ottobre a Seregno. Una donna di 35 anni, originaria del Bangladesh, è stata investita in via Verdi da un'auto che, secondo le prime informazioni, non si sarebbe fermata a prestare soccorso.

L'investimento è avvenuto intorno alle 19 quando la vettura, all'altezza del civico 206, non si sarebbe accorta della presenza del pedone, investendolo. Un impatto violento dopo il quale il conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso, allontanandosi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza allertata in codice rosso e l'automedica insieme agli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e individuare il responsabile.

La vittima è stata soccorsa e trasferita in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono serie ma non critiche. Indagini in corso per identificare il veicolo coinvolto nell'investiemento il cui conducente ora rischia una denuncia.