Spaventoso schianto auto-moto: il centauro scaraventato a oltre 10 metri

Grande paura a Seregno: violentissimo schianto tra un’auto e una moto, un 35enne di Triuggio è stato trasportato in ospedale. L’incidente è avvenuto nella serata di venerdì 6 ottobre intorno alle 21.30 in via Carroccio.

Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia locale di Seregno intervenuta sul posto lo schianto è avvenuto all'incrocio con via Pontida. Il motociclista è stato scaraventato a oltre 10 metri dal punto dello scontro. Alla guida dell'auto, una Polo, un 30enne di Seregno. Gli agenti sono ancora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati sul posto l’automedica e l’ambulanza in codice rosso. Fortunatamente le condizioni del 35enne, che vive a Triuggio, sono apparse meno gravi di quanto inizialmente ipotizzato. L’uomo è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Carate Brianza.