Incidente stradale, schianto auto moto: un 41enne gravissimo in ospedale

Drammatico incidente stradale a Seregno. Un uomo di 41 anni è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 13 di domenica 2 giugno in via Cristoforo Colombo. Un impatto violentissimo tra un’auto e una moto. Sono stati allertati subito i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate l’ambulanza e l’auto medica in codice rosso. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Niguarda. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Seregno impegnati nei rilievi e nella ricostruzione del drammatico incidente.

Articolo in aggiornamento