Scontro tra due auto: un 44enne in gravi condizioni

Un impatto violentissimo e due uomini feriti, uno in condizioni molto serie trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Lo scontro è avvenuto nella prima serata di mercoledì 27 ottobre a Seregno. Erano quasi le 19 quando in via De Sanctis, al confine con Desio, è avvenuto l'incidente. Uno scontro tra due vetture, una guidata da un uomo di 44 anni, l'altra da un ragazzo di 24 anni. Ad avere la peggio è stato il 44enne.

Sono stati allertati immediatamente i soccorsi. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato le ambulanze in codice rosso e l'automedica. Le condizioni dell'uomo di 44 anni sono apparse, fin da subito, molto serie: i soccorritori lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Anche l'altro ferito è stato trasferito in ospedale, ma le sue condizioni erano meno gravi.

Agli agenti della polizia locale di Seregno intervenutisul posto il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.