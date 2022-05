Incidente in moto fuori da scuola, 17enne gravissimo

Un ragazzo di 17 anni è stato soccorso in codice rosso, in gravi condizioni, nella mattinata di venerdì 20 maggio a Seregno in seguito a un incidente stradale. Il 17enne, studente dell'istututo Pertini, è rimasto coinvolto in un sinistro con un'auto all'altezza del parcheggio della scuola pochi minuti prima delle 9. In seguito all'urto il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito a terra, a diversi metri di distanza dal luogo dello scontro. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi e sul posto si sono precipitati i soccorsi insieme agli agenti della polizia locale di Seregno.

I soccorsi

In via Monte Rosa l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice giallo. Una volta sul luogo del sinistro però il personale sanitario ha constato la gravità delle ferite riportate in seguito allo schianto e il trasferimento in ospedale è avvenuto in codice rosso. Il giovane, secondo quanto al momento ricostruito, è stato intubato e accompagnato a sirene spiegate all'ospedale Niguarda di Milano. I rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro sono stati affidati agli agenti guidati dal comandante Maurizio Zorzetto.

I due veicoli pare provenissero dalla stessa direzione e la vettura sembra fosse intenta a effettuare una manovra di svolta a sinistra per entrare nell'area parcheggio. "Dopo l'urto frontale-laterale tra i veicoli, il motociclista rovinava atterra perdendo conoscenza" hanno spiegato da via Umberto I.

"Gli agenti operanti, dopo i rilievi di rito, accertavano immediatamente diverse responsabilità di condotta per entrambe le parti che saranno oggetto di valutazione per la definizione delle dinamiche del sinistro. Ancora non si hanno ulteriori notizie circa le condizioni del motociclista infortunato" rendono noto dal comando.