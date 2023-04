Passa col rosso al semaforo, Bmw si schianta contro due auto: 10 persone soccorse

Un'auto che passa con il rosso e una carambola all'incrocio con tre vetture danneggiate e dieci persone coinvolte. Incidente nella serata di domenica 23 aprile a Seregno, all'incrocio tra via Circonvallazione e via Parini. Per fortuna, a parte lo spavento, il sinistro non ha avuto gravi conseguenze per le persone con due ragazze trasferite in ospedale.

L'impatto è avvenuto alle 21 quando una Bmw Serie 3 di proprietà con un 27enne ucraino al volante attraversando l'incrocio con semaforo rosso è finita contro altre due vetture. A bordo insieme al conducente c'era anche un passeggero di 22 anni.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche una Volkswagen Tuareg condotta 48enne di Carugo con a bordo la moglie 44enne, il figlio 12enne e la cognata 46enne e una Renault Twingo condotta un 37enne seregnese con a bordo il fratello 20enne e due veranesi di 19 e 20 anni. Sono state proprio le due ragazze a riportare le conseguenze più pesanti nell'impatto. Sono state soccorse e trasferite all'ospedale San Gerardo di Monza da dove sono state dimesse con una prognosi di tre giorni. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile dei carabinieri di Seregno e i vigili del fuoco.

Al conducente della Bmw è stata ritirata la patente di guida. Il 27enne, sottoposto all'alcoltest, è risultato negativo.