Alla guida ubriaco si schianta contro un palo

Dopo una serata di festa con gli amici e qualche bicchiere di troppo si è messo ugualmente alla guida. Ma il suo viaggio di ritorno a casa è finito contro un palo della luce. L'incidente è avvenuto stanotte, sabato 12 febbraio, a Seregno. Erano da poco passate le 3 quando un uomo, un 56enne residente in Brianza, dopo aver perso il controllo del suo furgone Ford Transit si è schiantato contro un palo della luce e ha abbattuto la rete di recinzione di un terreno.

L'incidente è avvenuto in via alla Porada, quasi al confine con Mariano Comense. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Giussano e i vigili del fuoco di Seregno. Il conducente è stato sottoposto all'alcol test. Il suo tasso alcolemico era di 1,5 g/l, ben al di sopra dei limiti consentiti dalla legge che è di 0,5 g/l. Per lui è scattata la denuncia di guida in stato d'ebbrezza, con l'aggravanete di aver commesso il fatto di notte. Gli è stata ritirata la patente

Sul posto anche gli operai di Rete+ impegnati nella messa in sicurezza dell'illuminazione pubblica.