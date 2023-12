Incidente a Seregno, schianto tra due auto: grave 74enne

Due auto danneggiate, un semaforo abbattuto, pezzi di carrozzeria sparsi per la strada e una donna in ospedale. E' questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto a Seregno nel pomeriggio di venerdì 8 dicembre. A scontrarsi sono state due vetture e nell'impatto, che ha danneggiato anche arredo stradale tra cui un semaforo abbattuto, è rimasta ferita una donna.

La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata da via Santa Valeria intorno alle 15.30 e sul posto insieme agli agenti della polizia locale sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con un'ambulanza preallertata in codice rosso. Per fortuna le condizioni della 74enne soccorsa sono apparse poi meno gravi del previsto e la donna è stata trasferita in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Desio. I rilievi per far luce sulla dinamica del sinistro sono stati effettuati dalla polizia locale. In strada a seregno sono state al lavoro un'autopompa del distaccamento di Seregno e un carro fiamma.