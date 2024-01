Incidente all'alba a Seregno, schianto contro auto parcheggiata: tre ragazzi in ospedale

Incidente all'alba a Seregno con un'auto finita contro un veicolo parcheggiato in strada e tre ragazzi soccorsi. Il sinistro è avvenuto alle 6.30 della mattinata di sabato 27 gennaio, in via Edison. Qui, in seguito alla chiamata di emergenza sono intervenuti i soccorsi inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con due ambulanze e un'automedica in codice giallo insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno.

Secondo quanto al momento riscotruito la vettura, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo schiantandosi e terminando la corsa contro un veicolo in sosta. Tre i giovani a bordo: una 21enne e due ragazzi di 22 e 23 anni. Tutti sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasferiti in codice giallo nei vicini ospedali per accertamenti. Nessuno di loro sembra, fortunatamente, versare in condizioni critiche. Indagini in corso sulla dinamica.