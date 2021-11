Schianto tra auto e moto a Seregno, 54enne gravissimo

Grave incidente a Seregno nella mattinata di lunedì 8 novembre. Poco dopo le 7.30 in via Rossini, di fronte al Ristorante La Pagoda, un'auto e una moto - per cause al vaglio delle forze dell'ordine - si sono scontrate. Nell'impatto, molto violento, ad avere la peggio è stato un centauro.

L'uomo, 54 anni, è stato sbalzato dalla sella all'altezza del ristorante La Pagoda ed è finito a terra, riportando un trauma cranico, ferite, un trauma toracico e addominale. Il 54enne è stato soccorso dal personale del 118 giunto in via Rossini con un'ambulanza e un'automedica e trasferito d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dello scontro sono intervenuti gli agenti della polizia locale.