Terribile incidente a Seregno, scooter travolto e distrutto da un'auto: gravi due ragazzi

Un motorino completamente distrutto, un'auto devastata dall'impatto e due ragazzi feriti gravemente. È il bilancio di un terribile incidente avvenuto in via San Vitale a Seregno nella serata di martedì 1° settembre.

Tutto è successo un attimo dopo le 23, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Seregno, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il motorino — un cinquantino guidato da un ragazzo di 18 anni con a bordo una ragazzina di 15 — sia stato travolto da una Opel Corsa guidata da un ragazzo di 19 anni.

L'impatto è stato violentissimo tanto che lo scooter è letteralmente andato in mille pezzi. I giovani, sbalzati dall'urto, sono finiti su un marciapiede a circa cinque metri dal punto dell'impatto. Sono subito scattati i soccorsi e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica. Il più grave, il 18enne alla guida dello scooter, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo mentre la 15enne è stata accompagnata al San Raffaele in codice giallo. Entrambi sono in prognosi riservata.