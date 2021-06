Seregno, incidente tra auto e moto in via Valassina: 20enne in ospedale

Il sinistro è avvenuto nella mattinata di mercoledì 23 giugno. In ospedale al Niguarda di Milano un ragazzo di vent'anni

Via Valassina

Grave incidente stradale a Seregno nella mattinata di mercoledì 23 giugno. In via Valassina, all'altezza del supermercato, un'auto e una moto si sono scontrate. In seguito all'impatto - molto violento - il giovane centauro è stato sbalzato sull'asfalto a diversi metri di distanza dal luogo dello schianto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica del 118 inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme alla polizia locale di Seregno che si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato soccorso a terra dopo aver riportato un trauma al torace e una frattura a un braccio. Il giovane è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano: al momento dell'intervento del personale sanitario il ragazzo è sempre stato cosciente.

Il personale medico ha soccorso anche una giovane di 23 anni che è stata invece trasferita in ospedale in codice verde.