Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il muro di una casa: 21enne in ospedale

Restano ancora da chiarire le cause dell'incidente avvenuto questa notte a Renate e che ha visto coinvolto un giovane di 21 anni che dopo aver perso il controllo dell'auto sulla quale era alla guida è andato a sbattere contro il muretto di un'abitazione.

La segnalazione del sinistro al numero 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) è arrivata qualche minuto dopo la mezzanotte. Il ragazzo era alla guida della sua auto, una Ford Fiesta, da solo. Poi l'impatto. Sul posto, in via Sirtori, è immediatamente giunta la Croce Rossa, e gli operatori sanitari dopo aver valutato i parametri vitali del 21enne hanno deciso per il suo trasporto in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo.

Ad affiancare il lavoro dei sanitari, e per cercare di chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, sono giunti i carabinieri della Compagnia di Seregno.